PARIS, 30 nov 2004 (AFP) - Les ventes de logements neufs en France au

troisième trimestre 2004 ont augmenté de 2,6% par rapport au troisième

trimestre 2003 à 26.500 unités, a annoncé le ministère de l'Equipement mardi

dans un communiqué.

"Les ventes de maisons individuelles progressent (+8,5%), et en particulier

celles des petites maisons, alors que les ventes d'appartements sont

pratiquement stables (+1,4%)", souligne le ministère.

Les ventes de maisons de moins de quatre pièces ont enregistré une hausse de 39% sur ce trimestre. Quant aux appartements, comme au deuxième trimestre, ce sont les ventes de studios qui augmentent le plus.

Depuis le début de l'année, près de 85.000 logements ont été vendus, ce qui représente une progression de 14% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2003. En glissement annuel, les ventes atteignent au total 111.000 unités. Le prix de vente moyen au mètre carré progresse entre 9% et 10% pour les appartements sur le troisième trimestre. Ce prix moyen baisse de 3,5% pour les maisons de cinq pièces mais progresse entre 6,4 et 7,4% pour les maisons plus petites.

Fait notable ce trimestre: les stocks, après une longue période de baisse, sont orientés à la hausse, en progression de 9% par rapport à la fin juin. "Les stocks remontent fortement ou sont en moindre baisse dans presque toutes les régions", note le ministère.

Le délai moyen d'écoulement de ce stock est stable pour les maisons individuelles (il était de cinq mois au trimestre précédent) et "remonte" d'un mois pour les appartements (3 mois au deuxième trimestre). Les mises en vente "continuent de progresser" sur le troisième trimestre, avec une hausse de 34% par rapport au même trimestre de l'année dernière, avec des mises sur le marché de "petites maisons" et de "petits appartements".