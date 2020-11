PARIS, 30 août 2005 (AFP) - Les ventes de logements neufs en France au deuxième trimestre 2005 ont progressé de 7,4% par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente à 31.700 unités, tirées par les ventes de maisons individuelles, a annoncé le ministère de l'Equipement mardi dans un communiqué.

Les ventes de maisons individuelles ont progressé de 16,8% tandis que les ventes d'appartements ont progressé de 5,9%, indique le ministère. "Dans l'ensemble, sur une année glissante, on observe un ralentissement certain: +5,1% au cours des douze derniers mois, +17,5% sur les douze mois précédents", a souligné le ministère. Du point de vue de la surface, ce sont les ventes de petites maisons qui "dynamisent" le marché, et les ventes de studios qui sont en plus forte progression.

Le prix de vente moyen d'une maison a progressé de 7,9% au deuxième trimestre tandis qu'il a augmenté sur la période de 10,5% pour les appartements. Les mises en vente ont progressé de 18,1% par rapport au même trimestre de l'année précédente, avec là une plus forte progression des mises en vente d'appartements (19,6%) que des maisons individuelles (9,4%).

Enfin, les stocks, qui se reconstituent depuis déjà plusieurs mois, après une longue période de baisse, ont retrouvé "leur niveau du début 2003", relève le ministère.