PARIS, 21 juil 2004 (AFP) - Francis Mayer, directeur général de la Caisse des Dépôts et consignations (CDC), prend la présidence de sa filiale C3D, en remplacement de Michel Gonnet, nommé directeur général du Crédit Foncier de France, indique la CDC mercredi dans un communiqué.

Filiale à 100% de la Caisse des dépôts créée en 1983, C3D est la holding d'un groupe d'entreprises d'ingénierie et de services qui intervient dans les domaines de l'immobilier (Icade), des transports urbains et inter-urbains (Transdev), du tourisme et des loisirs (Compagnie des Alpes, VVF Vacances) et de l'ingénierie des infrastructures (Egis).

"Le développement des entreprises du groupe C3D constitue l'un des axes majeurs de la stratégie de la Caisse des dépôts, notamment dans le cadre de son partenariat avec les collectivités territoriales", explique le communiqué. La nomination de M. Mayer "vise à rapprocher ces entreprises de leur actionnaire, et à assurer ainsi leur pilotage dans les meilleures conditions d'efficacité et de cohérence avec les objectifs du groupe, souligne la CDC. "Une réflexion" sur l'évolution de C3D a été parallèlement engagée et "devrait aboutir avant la fin du second semestre 2004", précise-t-il.