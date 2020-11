PARIS, 22 juil 2004 (AFP) - François de Mazières a été nommé, par décret présidentiel en date du 20 juillet, président de la Cité de l'architecture et du patrimoine, a-t-on appris jeudi auprès de cet établissement. Inspecteur des finances, Monsieur de Mazières occupait depuis mai 2004 les fonctions de chef de la Mission de préfiguration de la Cité, qui doit ouvrir au Palais de Chaillot fin 2005.

Il était auparavant conseiller pour la culture et la communication au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Né en mai 1960, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et ancien élève de l'ENA, il a notamment occupé les fonctions de chef de cabinet d'Edmond Alphandéry au ministère de l'Economie (1991-1993) et de président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture.

En 2001, il est nommé directeur général de la Fondation du patrimoine, avant de rejoindre Matignon. Maire-adjoint chargé de la culture à Versailles depuis 1995, M. de Mazières est également directeur du festival "Le mois Molière" qu'il a créé en 1996. Il est l'auteur de "La culture n'est pas un luxe, ou la fin du jacobinisme français", publié aux éditions ESKA en 2000.