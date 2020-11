BORDEAUX (France), 13 août (AFP) - "The French News", "The Connexion",

"Paris Voice", "The Riviera Gazette", "The new Anglophones", "The central

Britanny journal"... les titres destinés aux résidents et touristes

anglophones, de plus en plus nombreux en France grâce aux compagnies aériennes "low-cost", connaissent une vogue sans précédent.



"On a fait + 33% de vente en kiosques entre le premier semestre 2003 et 2004", se félicite Mme Miranda Neame, rédacteur en chef des "French News", mensuel d'informations générales rédigé à Périgueux (Dordogne, sud-ouest) et distribué à 50.000 exemplaires à travers toute la France. Avec trois journalistes permanents, une vingtaine de correspondants et 24 pages d'informations nationales, régionales et locales, on est loin de la feuille de chou créée en 1987 par un restaurateur anglais d'Eymet, un des fiefs historiques des pionniers du "Dordogneshire". Vu le succès de son édition régionale gratuite "Aquitaine News", lancée l'an dernier, "The Frenchs News" va distribuer un autre supplément financé par la publicité en septembre, en Bretagne (ouest), autre terre d'élection des natifs d'Outre-Manche. A l'autre bout de la France, "The Connexion", l'autre mensuel d'actualité qui vise une diffusion nationale, a triplé ses ventes en deux ans d'existence, pour atteindre 30.000 exemplaires. En octobre prochain, son rédacteur en chef, Sarah Smith, compte augmenter sa pagination à 32 pages. Installée depuis quelques années à La-Colle-sur-Loup, petit village des Alpes-Maritimes (sud-est), la journaliste professionnelle ne doute pas de sa réussite. "Il y a un vrai marché qui ne peut que se développer", estime l'unique permanente du mensuel qui vise les "commuters" actifs - ceux qui vivent à cheval entre la Grande-Bretagne et la France - autant que les retraités installés à demeure et les lecteurs "anglophones" au sens large. Une vraie stratégie marketing, très différente des petits gratuits comme "Paris Voice" ou "The Riviera Gazette" à vocation plus locale. En l'absence de toute statistique officielle sur l'implantation des anglophones en France, Sarah Smith s'appuie sur les études d'une banque anglaise spécialisée dans les prêts immobiliers et suit de près le marché des résidences secondaires. En 2000, environ 300.000 Britanniques, éparpillés sur une vingtaine de départements, possédaient une résidence en France, avec dans le peloton de tête, la Provence, la "French Riviera" (sud-est) et l'Aquitaine (sud-ouest), selon des estimations. Depuis, le développement des compagnies aériennes à bas prix a créé un mouvement migratoire exponentiel. Ainsi, la création de la liaison Londres-Bergerac a entraîné l'installation de 4.000 nouveaux résidents en Dordogne, selon l'étude d'une universitaire toulousaine consacrée au "phénomène des low-cost". Qu'ils soient touristes ou expatriés, les migrants "parlent généralement peu ou mal le français et cherchent une information locale, qu'ils ne trouvent pas en lisant l'International Herald Tribune ou en écoutant la BBC", explique une journaliste anglaise récemment arrivée de Londres. Outre des échos sur la vie politique, économique ou sociale française, "The French News" et "The Connexion" proposent des rubriques pratiques qui reflètent les soucis quotidiens de leurs lecteurs: comment régler un différend de voisinage, se repérer dans le labyrinthe des régimes de remboursement médical ou se conformer à la nouvelle réglementation française sur les piscines.

