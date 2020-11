DOHA, 6 jan (AFP) - Un consortium international conduit par la société belge Dredging International a remporté dimanche un contrat de 420 millions de dollars pour les travaux de dragage nécessaires à la construction d'un aéroport international à Doha, au Qatar, a annoncé dimanche l'émirat.

Le contrat a été signé dimanche par la Qatar Dredging Company (co-entreprise entre Dredging international, la société privée qatari UDC et l'Etat du Qatar), Dredging International, la société américaine Great Lakes Dredging and Dock Cy et la firme néerlandaise Boskalis Westminster. La construction d'un nouvel aéroport international à Doha, dont le coût est estimé à 5,5 milliards de dollars, a commencé le 11 janvier dernier.

L'aéroport, qui s'étendra sur une superficie d'environ 2.000 hectares, sera situé dans l'est de la capitale, à environ quatre kilomètres de l'actuel aéroport international. Il entrera en service au début de 2009, selon un communiqué de presse.

En janvier 2004, le Qatar avait signé un contrat de 2,5 mds USD avec le géant américain du bâtiment et des travaux publics Bechtel pour la réalisation de la première phase de la construction de l'aéroport.