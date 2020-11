PARIS, 8 fév 2005 (AFP) - Le ministre des Finances Hervé Gaymard a annoncé mardi la création, avant la fin 2005, de nouveaux produits en matière de crédit hypothécaire, "l'hypothèque rechargeable et le viager hypothécaire", et fait des propositions pour faciliter le crédit aux étudiants.

Lors de sa première conférence de presse, M. Gaymard a précisé que le gouvernement préparerait par ordonnance le régime juridique de ces nouveaux produits.

"Je souhaite que les ménages puissent mieux mobiliser leurs actifs et de manière moins onéreuse pour emprunter et consommer", a-t-il déclaré. Le ministre des Finances a également évoqué "deux pistes" en matière de crédit étudiant, dont ses services discuteront avec les associations étudiantes et les établissements financiers: étudier "des mécanismes de garantie pour réduire le risque pour les prêteurs, permettre aux étudiants de déduire de leurs premiers revenus d'activités, les intérêts de prêts souscrits pendant leurs études".

L'hypothèque rechargeable permet d'obtenir de nouveaux prêts, à d'autres fins que l'immobilier, une fois qu'une partie du premier prêt est déjà amortie ou que le bien est revalorisé. Le prêt viager hypothécaire, sorte de viager qui permettrait aux personnes âgées de percevoir un complément de retraite, prend la forme d'un contrat avec un établissement de crédit et permet aux personnes âgées dont les ressources diminuent de se maintenir dans leur logement. La banque récupère le capital lors de la vente du logement, à l'occasion du décès du propriétaire ou de son déménagement.

Le gouvernement avait déjà annoncé son intention de remettre à plat le régime des hypothèques. La réforme s'inspire d'un rapport sur l'hypothèque et le crédit hypothécaire rendu public fin novembre, qui recommandait notamment de simplifier le recours à l'hypothèque, d'en réduire le coût et de mettre en place un système d'hypothèque "rechargeable".