ALGER, 18 mai 2005 (AFP) - Le tronçon algérien du gazoduc transméditerranéen Medgaz devant relier Béni Saf (500 km à l'ouest d'Alger) à Almeria (Espagne), sera construit par le groupement algéro-espagnol Cosider-Masa, a annoncé mercredi la société pétrolière nationale Sonatrach.

Cosider-Masa a remporté, pour un montant de 7,13 milliards de dinars (70 millions d'euros environ) l'appel d'offres international pour la construction du tronçon algérien du gazoduc, d'un diamètre de 48 pouces et d'une longueur de 300 km, devant acheminer le gaz du gisement de Hassi R'mel, a indiqué Sonatrach dans un communiqué.

Deux autres soumissionnaires, les sociétés russe Stroytransgas et émiratie Willbros étaient en compétition avec Cosider-Masa. Les travaux de réalisation du gazoduc transméditerranéen Medgaz, d'une capacité de transport de 8 à 10 milliards de m3, doivent débuter en juillet prochain pour s'achever en 2007.

Ce nouveau gazoduc, long de 747 km, dont 200 km en mer, va fournir à l'Espagne à partir de 2007 un volume de 4 milliards de m3/an. Le projet Medgaz est dirigé par un consortium composé des compagnies algérienne Sonatrach (20% du capital), espagnoles Cepsa (20%), Endesa (12%), Iberdrola (12%), francaise GDF (12%) et britannique BP (12%).

L'Algérie fournit actuellement à l'Espagne près de 60% de ses besoins en gaz par le Gazoduc Maghreb-Europe (GME), entré en service en 1996, reliant Hassi R'mel, dans le Sahara algérien, à l'Espagne via le Maroc et le détroit de Gibraltar. Le GME dessert le Portugal et d'autres pays européens.