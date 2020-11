LONDRES, 4 août (AFP) - Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne ont de

nouveau progressé en juillet, le prix moyen d'une maison s'établissant pour la première fois à plus de 160.000 livres sterling, selon les chiffres publiés mercredi par la banque Halifax.



Les prix de l'immobilier ont augmenté en glissement annuel de 22,1%, contre 21,50% le mois précédent, a précisé Halifax (groupe HBOS), dont les données sur l'immobilier sont considérées comme le principal baromètre du marché.

Toutefois, a précisé Halifax, la progression mensuelle a nettement ralenti ces deux derniers mois. Les prix n'ont progressé que de 1,3% en juillet et 1,2% en juin, contre une hausse mensuelle de plus de 2% au cours des six mois précédents.

"Ces chiffres, de même que d'autres indices sur l'immobilier, suggèrent que le marché pourrait être en train de ralentir", a estimé Martin Ellis, économiste en chef d'Halifax.

"Il est probable qu'il y ait un décalage entre l'annonce de hausses des taux d'intérêt et le moment où leur effet se fait se sentir sur le marché de l'immobilier", a-t-il poursuivi.

"Il semble évident que nous n'avons pas encore vu tout l'impact sur le marché de l'immobilier des récents changements de taux par la Banque d'Angleterre", a-t-il prévenu.

"Par conséquent, nous nous attendons à ce que la série de hausses des taux d'intérêt réalisées depuis l'an dernier, continue d'agir comme un frein à la croissance des prix de l'immobilier au cours des prochains mois", a prédit M. Ellis.

Le prix moyen d'une maison a dépassé pour la première fois les 160.000 livres sterling pour s'établir à 161.831 livres (245.140 euros) en juillet, a indiqué Halifax.

"C'est plus du double du prix moyen de 78.055 livres enregistré il y a cinq ans", a noté la banque.

"Si c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires actuels et si cela renforce fortement la situation financière de nombreux ménages, cela montre aussi les obstacles grandissants auxquels se heurtent les nouveaux acheteurs quand ils essaient d'acquérir une propriété", a souligné Halifax.

Cependant, "une économie robuste, un marché du travail en bonne santé, des taux d'intérêt plus bas que la normale, et une pénurie de l'offre sur le long terme, devraient continuer à soutenir les prix", a prédit la banque.