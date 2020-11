LONDRES, 10 nov (AFP) - La Banque d'Angleterre (BoE) a réitéré mercredi ses

prévisions formulées en août dernier pour l'inflation et la croissance de

l'économie britannique, anticipant toutefois un ralentissement précoce de la

croissance en 2005.



L'institut monétaire britannique a indiqué dans son rapport trimestriel sur l'inflation qu'elle s'attendait à ce que le taux d'inflation atteigne l'objectif officiel de 2% dans deux ans, en raison notamment de l'augmentation des prix de l'énergie.

La BoE table sur un taux d'inflation à 2% fin 2006, conformément à son précédent rapport sur l'inflation publié en août. Elle a prévenu que l'inflation allait s'accélérer. "L'inflation va s'accélérer l'année prochaine reflétant les pressions de la demande sur l'offre et des prix d'importation de biens et de l'énergie plus élevés", a souligné la BoE dans son rapport trimestriel.

"L'inflation va ensuite progresser moins rapidement pour atteindre l'objectif de 2% dans deux ans. Ensuite, elle va continuer à progresser légèrement", a-t-elle ajouté. "Globalement, le profil de l'inflation est similaire à ce qui avait été défini en août dernier", a souligné la BoE.

La banque centrale britannique a toutefois prévenu qu'il existait "des risques considérables" que ses projections pour l'inflation soient remis en cause, citant notamment "les prix du pétrole, les déséquilibres des comptes courants dans le monde, l'évolution des prix de l'immobilier et les dépenses des ménages".

En ce qui concerne la croissance de l'économie britannique, la BoE s'attend à ce qu'elle "ralentisse un peu en 2005 avant de se reprendre graduellement après". "La prévision de croissance du produit intérieur brut sur les deux années à venir est largement similaire à celle définie en août dernier", a souligné le rapport trimestriel sur l'inflation.

"Toutefois, a relevé la BoE, le ralentissement de la croissance a lieu plus tôt (que ce qui était prévu en août), même s'il est moins prononcé". Selon la BoE, "la croissance des dépenses des ménages devrait se replier quelque peu avant de reprendre ensuite".

L'institut monétaire britannique a également estimé que les prix de l'immobilier devraient "baisser modestement pendant une certaine période" et a prévenu que "les perspectives étaient extrêmement incertaines".

Le recul des prix de l'immobilier s'est confirmé en octobre : selon la banque Halifax, ils ont baissé de 1,1% par rapport à septembre; de son côté, la banque Nationwide a estimé à 0,4% le recul mensuel, le premier depuis octobre 2001. Sur le marché des changes, la livre sterling a légèrement progressé après ces annonces : vers 11H50 GMT, elle valait 1,8599 USD, contre 1,8580 USD quelques minutes avant l'annonce et 1,8576 USD jeudi soir.

"Le rapport sur l'inflation est dans son ensemble moins optimiste qu'on pouvait l'attendre, puisque la Banque d'Angleterre sous-entend que les taux d'intérêt ne devraient pas être relevés de beaucoup, et même qu'ils ne devraient plus bouger du tout", a expliqué Howard Archer, économiste au groupe Global Insight. "La BoE garde toutes ses options ouvertes, comme l'a montré M. King qui a parlé d'incertitudes entourant les perspectives de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse", a poursuivi Howard Archer.

Mervyn King, le gouverneur de la BoE, a déclaré à l'occasion de la conférence de presse de présentation du rapport trimestriel sur l'inflation que "l'évolution des taux d'intérêt allait dépendre des indicateurs économiques dans les mois à venir".