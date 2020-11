LONDRES, 22 déc (AFP) - L'autorité britannique de régulation des marchés

financiers, la FSA, a infligé mercredi à la société de prêts immobiliers

Bradford and Bingley une amende de 650.000 livres (940.000 euros) pour vente

abusive de crédits immobiliers à risque.

Les faits remontent à la période entre janvier 2001 et décembre 2002, a indiqué la société de crédit dans un communiqué. Bradford and Bingley n'avait pas accompagné la vente de ces produits de recommandations adéquates sur les risques qu'ils comportaient et n'avait pas dressé de liste adéquate des clients concernés, précise le communiqué.

Le groupe a accepté de payer des compensations à chaque client lésé à hauteur de ses pertes. Il évalue le montant probable de ces compensations à quelque 6 millions de livres (8,7 millions d'euros).

Bardford and Bingley n'est pas le premier groupe britannique à être condamné pour avoir vendu des crédits immobiliers à paiement différé sans prévenir suffisamment ses clients des risques qu'ils encouraient: les assureurs Friends Provident, Royal and Sun Alliance et Prudential s'étaient attirés l'an dernier les foudres de la FSA pour la même raison.

Avec ces crédits immobiliers, les versements mensuels sont placés en bourse, ce qui peut accélérer le remboursement de l'emprunt, mais en revanche ne garantit pas, en cas de baisse de la bourse, que la totalité de l'emprunt soit remboursé à la fin, même si toutes les mensualités ont été payées.