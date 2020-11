LONDRES, 7 juin 2005 (AFP) - Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne ont reculé de 0,6% en mai par rapport à avril et leur rythme de hausse sur douze mois s'est encore ralenti, selon des chiffres publiés mardi par la banque Halifax, qui tiennent lieu de baromètre du marché.

Par rapport à mai 2004, les prix de l'immobilier ont progressé de 5,7%, contre des hausses en glissement annuel de 7,8% en avril, 9,7% en mars, 12,1% en février et 13,7% en janvier.

"Les prix sont globalement inchangés depuis le début de l'année, avec un repli de 0,1% sur les cinq premiers mois de l'année", a relevé Halifax. "Les perspectives du marché immobilier restent inchangées, nous continuons à prévoir une baisse de 2% du prix des maisons cette année au Royaume-Uni", a ajouté la banque.

Avec 5,7% en mai, la hausse des prix sur 12 mois "est désormais à son plus bas niveau depuis mai 2001 et devrait vraisemblablement continuer à reculer dans les prochains mois", a commenté Martin Ellis, économiste de la banque.

Le taux de 5,7% en mai est également bien loin de la hausse de 22,1% en glissement annuel encore enregistrée par les prix de l'immobilier en juillet dernier, a-t-il souligné.

Pour Ed Stansfield, de Capital Economics, "les prix immobiliers restent relativement élevés comparés aux revenus (des ménages, ndlr), ce qui suggère que quelques baisses plus substantielles des prix seront nécessaires pour ramener sur le marché un certain nombre d'acheteurs, en particulier ceux qui accèdent pour la première fois à la propriété". Les économistes expliquent le ralentissement de la hausse des prix de l'immobilier en Grande-Bretagne, observé depuis l'été dernier, par le relèvement des taux d'intérêt opéré par la Banque d'Angleterre (BoE) entre novembre 2003 et août 2004.

La banque centrale a relevé ses taux d'intérêt à cinq reprises durant la période, pour les porter à 4,75% actuellement, afin de prévenir une éventuelle surchauffe du marché de l'immobilier et de favoriser un recul en douceur des prix.

La BoE devrait maintenir ses taux inchangés à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire mercredi et jeudi, selon 32 économistes interrogés par AFX News, filiale d'informations financières de l'AFP.