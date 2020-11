LONDRES, 7 jan (AFP) - Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne ont rebondi en décembre après deux mois de baisse, selon des chiffres publiés vendredi par la banque Halifax, qui tiennent lieu de baromètre du marché.

Par rapport au mois de novembre, les prix ont progressé de 1,1%. Ils avaient reculé de 0,4% en novembre et de 1,1% en octobre.

Sur l'ensemble de l'année 2004, ils affichent une hausse de 15,1%, "mais de seulement 2,8% au cours du second semestre", souligne la banque. Cette hausse de 15,1% est la plus faible depuis 2001, année au cours de laquelle les prix avaient progressé de 11,7%, relève encore Halifax. "Les signes continus de ralentissement véritable du marché de l'immobilier devraient réduire les pressions sur la Banque d'Angleterre pour une nouvelle hausse des taux d'intérêt", commente la banque, qui estime que les taux, actuellement à 4,75%, ont atteint leur plafond et devraient finir 2005 à 4,25%.

Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne avaient progressé de 26,4% en 2002 et de 15,4% en 2003. Ils avaient enregistré en août dernier leur première baisse mensuelle depuis décembre 2002.