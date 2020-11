LONDRES, 22 sept (AFP) - L'otage britannique Kenneth Bigley, détenu en Irak

par le groupe Al Tawhid Wal Jihad d'Abou Moussab Al-Zarqaoui, est un ingénieur

en travaux publics de 62 ans qui a une grande expérience du Moyen-Orient, mais

comptait prendre sa retraite prochainement avec son épouse thaïlandaise.

Une vidéo qui aurait été filmée par le groupe d'Al-Zarqaoui a été diffusée sur un site islamiste mercredi, montrant un homme présenté comme l'otage britannique implorant le Premier ministre britannique Tony Blair de lui sauver la vie. Kenneth Bigley est employé par Gulf Supplies and Commercial Services, une entreprise basée aux Emirats.

L'ingénieur a travaillé pendant une dizaine d'années au Qatar, à Oman, en Jordanie et aux Emirats Arabes Unis, avant de s'installer à Bagdad peu après l'invasion de l'Irak par les forces américano-britanniques l'an dernier. M. Bigley, originaire de Liverpool (nord-ouest de l'Angleterre), avait l'intention de prendre se retraite dans les prochains mois pour s'installer en Thaïlande, pays dont sa deuxième épouse, Lek, âgée de 42 ans, est originaire. Selon la presse britannique, M. Bigley refusait de s'inquiéter pour sa sécurité alors que ses amis à Bagdad l'avaient mis en garde très souvent contre les risques d'enlèvement.

"Je n'ai pas peur. On ne meurt qu'une fois", aurait-il dit. Les journaux britanniques ont aussi rapporté sa générosité, en citant des témoignages de ses voisins. Il aurait ainsi offert à des habitants du quartier moins privilégiés de se brancher gratuitement sur son générateur électrique. Deux de ses trois frères, Philip et Paul, ont lancé des appels publics à sa libération sur les télévisions arabes. "Ken a aimé travailler dans le monde arabe ces dix dernières années dans le génie civil et s'est fait de nombreux amis arabes", a dit Philip Bigley.

Il comprend et aime la culture musulmane, a-t-il expliqué. Son amour pour cette région est ce qui l'a fait rester là-bas pendant tant d'années alors que beaucoup d'autres auraient été inquiets pour leur propre sécurité.