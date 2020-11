LONDRES, 2 juil (AFP) - Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne ont continué de progresser en juin, le prix moyen d'une maison s'établissant à près de 160.000 livres sterling (238.800 euros), selon les chiffres publiés vendredi par la banque Halifax. Les prix de l'immobilier ont augmenté en glissement annuel de 21,5%, contre 20,4% le mois précédent, a précisé Halifax (groupe HBOS), dont les données sur l'immobilier sont considérées comme le principal baromètre du marché.

Toutefois, a précisé Halifax, la progression mensuelle s'est ralentie puisque les prix n'ont progressé que de 1,2% en juin par rapport à mai, contre 2,2% en mai par rapport à avril. "Il s'agit de la plus faible progression mensuelle depuis novembre et c'est bien en dessous de la moyenne mensuelle sur les six derniers mois qui est de 2,1%", a souligné Martin Ellis, économiste en chef d'Halifax. "La progression récente des taux d'intérêt et l'augmentation du loyer de l'argent commencent à se faire sentir sur le marché immobilier", a-t-il poursuivi.

Pour éviter une surchauffe de l'économie de la Grande-Bretagne, alimentée par la progression soutenue des prix de l'immobilier depuis quatre ans, la Banque d'Angleterre a entrepris de resserrer sa politique monétaire. En l'espace de sept mois, la BoE a relevé à quatre reprises ses taux d'intérêt pour les porter à 4,5%.

"Nous nous attendons à ce que ce cycle (de ralentissement de la progression des prix immobiliers) se poursuive au second semestre 2004", a estimé M. Ellis. Par ailleurs, Halifax a souligné que la proportion de jeunes acheteurs avait chuté en 2004, représentant 30% des achats immobiliers, contre 43% en 2001.

L'envolée des prix, qui s'était accélérée en 2001 et 2002, a fait craindre à certains la possibilité d'un krach du marché immobilier, semblable à celui qui s'est produit au début des années 1990. Les premiers signes de ralentissement, perceptibles depuis le début de l'année, avait même incité le mois dernier le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, à mettre en garde les acheteurs éventuels contre une possible baisse des prix, qui pourrait avoir de graves conséquences.