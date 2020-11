LONDRES, 5 avr 2005 (AFP) - Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne se sont stabilisés en mars avec une progression de 0,5% qui a annulé le recul de 0,5% de février, selon des chiffres publiés mardi par la banque Halifax, qui tiennent lieu de baromètre du marché.

En glissement annuel, le ralentissement de la hausse des prix se poursuit, avec une hausse de 9,7% en mars contre 12,1% en février et 13,7% en janvier.

C'est la première fois depuis novembre 2001 que la progression annuelle s'établit sous le seuil des 10%, a relevé Halifax (groupe HBOS). Elle atteignait 22,1% en juillet 2004.

"Les prix ont progressé de 0,5% en mars, annulant la baisse de 0,5% de février. L'image d'ensemble des huit derniers mois reste mitigée, avec quatre mois de hausse et quatre mois de baisse", a relevé Martin Ellis, économiste en chef de la banque Halifax.

"L'un dans l'autre, il n'y a eu quasiment pas de changement dans le prix des maisons depuis septembre", a-t-il ajouté.

"La hausse des taux d'intérêts intervenue entre novembre 2003 et août 2004, et les difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes ménages accédant pour la première fois à la propriété, ont provoqué un ralentissement du marché depuis 2004", a expliqué l'économiste.

La Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt à cinq reprises entre novembre 2003 et août 2004, pour les porter à 4,75% actuellement, afin d'enrayer la montée des prix.

"Mais la bonne santé de l'économie britannique et le niveau élevé de l'emploi, dans un contexte de taux d'intérêts bas et de pénurie de biens immobiliers, ont limité le recul des prix", a ajouté Martin Ellis. "Il est de plus en plus clair que l'activité de stabilise et que les prix de l'immobilier sont stables au niveau national", a-t-il conclu.