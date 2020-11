LONDRES, 7 sept 2005 (AFP) - Les prix de l'immobilier en Grande-Bretagne ont rebondi en août, enregistrant leur plus fort gain sur un mois depuis septembre 2004, selon des chiffres publiés mercredi par la banque Halifax, qui tiennent lieu de baromètre du secteur.

Les prix des logements ont augmenté de 1,6% par rapport à juillet. La hausse mensuelle des prix en juillet a en outre été révisée en hausse, à 0,4% contre 0,2% précédemment estimé. "L'activité du marché s'améliore quelque peu", a relevé la banque. "Le nombre d'emprunts accordés pour financer l'achat d'une maison a poursuivi sa tendance à la hausse en juillet, selon les derniers chiffres de la Banque d'Angleterre, avec un nombre de prêts en hausse de 26% par rapport à novembre 2004 en données corrigées des variations saisonnières", a-t-elle ajouté.

Halifax s'attend à ce que la croissance des prix de l'immobilier et les niveaux d'activité restent stables d'ici la fin de l'année 2005. "Le ralentissement de la croissance économique depuis un an, combiné à un ratio prix des maisons/revenus moyens qui reste à un niveau historiquement élevé, devrait infléchir la courbe de la demande et en conséquence prévenir une nouvelle flambée des prix", anticipe la banque. Pour Howard Archer, économiste de Global Insigt, la hausse mensuelle de 1,6% en août est "une surprise".

"Cependant, il y a souvent des fluctuations dans les prix des maisons d'un mois sur l'autre et nous ne voyons pas là de prémices d'une nouvelle accélération de la hausse des prix". "Halifax suggère elle-même que le rebond d'août pourrait avoir été déclenché par la baisse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre en début de mois", poursuit-il. La Banque d'Angleterre a abaissé de 4,75% à 4,50% son taux d'intérêt directeur début août, pour tenter de relancer une consommation et une croissance économique en berne. Elle avait précédemment relevé ses taux de 3,5% à 4,75% entre novembre 2003 et août 2004 pour enrayer la flambée des prix de l'immobilier, et la cherté de l'argent pesait depuis sur les ménages.

Selon Ed Stansfield, de Capital Economics, "les chiffres d'août, en dépit d'un fort rebond des prix, ne changent rien au tableau d'un fort ralentissement de la hausse des prix de l'immobilier sur une base annuelle". "La hausse d'août n'est pas le signe qu'un marché de l'immobilier plus sain est en train d'émerger", affirme l'économiste. Par rapport à août 2004, la hausse des prix de l'immobilier est de 2,5%, contre une hausse en glissement annuel de 21,3% un an plus tôt. Le ralentissement est également visible sur les huit premiers mois de l'année : la hausse des prix resoort à 2,1%, contre 12,5% sur la période comparable de 2004.