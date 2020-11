PARIS, 9 mai 2005 (AFP) - La foncière GE Commercial Finance Real Estate France, issue du rapprochement de General Electric Real Estate France, filiale de l'américain GE, et de Sophia, a acquis la Foncière Ariane et sa filiale à 100% GAGI, pour un montant non dévoilé, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

Les actifs immobiliers de Foncière Ariane sont implantés principalement dans la région toulousaine (55.000 m2), à Roissy, Saint-Quentin (Aisne), à Lyon et dans la région de Strasbourg, selon le communiqué. Ils représentent 85 immeubles sur 71 sites. Le loyer annuel de ces 254.000 m2 est d'environ 25 millions d'euros. L'acquisition de Foncière Ariane démontre la volonté de GE de poursuivre son développement en France en s'appuyant notamment sur l'expertise des équipes en place et sur un portefeuille d'actifs diversifié et très bien implantés en régions, notamment Toulouse, a commenté le Président de Foncière GE Commercial Finance Real Estate France, François Trausch, cité par le communiqué. GAGI est une société de gestion d'actifs basée à Toulouse.

