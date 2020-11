PARIS, 21 mars 2005 (AFP) - L'assureur AGF est descendu à 0,15% du capital et des droits de vote de la foncière Gecina après le lancement de l'offre publique d'achat de la foncière par l'espagnole Metrovacesa, a indiqué lundi l'Autorité des marchés financiers (AMF).

AGF, via ses filiales, a déclaré avoir franchi en baisse les seuils de 20%, 10% et de 5% du capital et des droits de vote de la société foncière après avoir cédé des blocs d'actions Gecina à Metrovacesa, selon l'avis.

Le numéro 1 espagnol de la promotion immobilière Metrovacesa a déposé le 15 mars un projet d'OPA sur Gecina, représentant un investissement total de 5,5 milliards d'euros. Metrovacesa propose aux actionnaires de Gecina 87,65 euros par titre à la date du règlement-livraison de l'offre, ou 89,75 euros au 30 décembre 2005.