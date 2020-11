PARIS, 16 fév 2005 (AFP) - La société foncière française Gecina a collecté pour 493,15 millions d'euros de loyers en 2004, un montant égal aux 493,16 M EUR collectés en 2003, selon un avis paru mercredi au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo).

Par ailleurs, le groupe a annoncé dans un communiqué avoir cédé mercredi à un fonds géré par Morgan Stanley, un immeuble de bureaux et de commerces situé boulevard de la Madeleine à Paris pour 152 millions euros. Gecina a également cédé en janvier un immeuble de logements dans le XVème arrondissement de Paris pour 14,6 millions d'euros à la régie immobilière de la Ville de Paris, a-t-elle indiqué mercredi soir. A structure égale et hors surface de vente, les loyers de la foncière ont progressé de 3,47% sur un an, selon l'avis.

Au seul 4ème trimestre, les loyers collectés ont augmenté de 13,7% à 129,38 M EUR contre 113,81 M EUR sur la même période de 2003. Les cessions réalisées en 2003 ont été compensées par "l'impact des nouvelles acquisitions réalisées au mois de mai et juin 2004 (...) générant un loyer de 27,1 millions d'euros", a précisé le groupe.

Les revenus du pôle tertiaire ont enregistré une hausse de 12% à 291,1 millions d'euros, contre 259,8 millions d'euros un an plus tôt, notamment en raison des acquisitions de 230.000 mètres carrés d'immeubles de bureaux. A périmètre constant, le pôle tertiaire a vu ses loyers progresser de 4,3%.

Les loyers du pôle résidentiel ont enregistré une baisse de 13,4% à 202,1 millions d'euros contre 232,4 millions d'euros un an plus tôt. A périmètre constant, le pôle résidentiel a vu ses loyers progresser de 2,8%. Le loyer mensuel moyen s'est établi au 31 décembre 2004 à 15,3 euros le mètre carré à Paris, contre 14,8 euros en 2003, et à 12 euros en région parisienne contre 11,3 euros en 2003.