RIO DE JANEIRO, 23 août 2005 (AFP) - L'architecte brésilien presque centenaire, Oscar Niemeyer, a élaboré un projet pour construire d'ici 2008 un grand complexe touristique baptisé "Chemin Niemeyer" à Niteroi, ville située de l'autre côté de la baie de Rio de Janeiro.

"Nous voulons faire en sorte que Niteroi soit un complément au tourisme de Rio", a expliqué à l'AFP le directeur du tourisme de la ville, Liberato de Souza Pinto, en présentant le projet lundi soir. Un budget de 16 millions de reals (5,5 millions d'euros) a été fixé pour la construction de six ouvrages jalonnant un parcours: un complexe cinématographique, déjà en cours, et un théâtre populaire prévu pour janvier 2006. Les autres projets sont un centre d'études architecturales, une Fondation Oscar Niemeyer, une église baptiste et une cathédrale catholique.

Aujourd'hui âgé de 98 ans, le concepteur de la capitale Brasilia avait élaboré les plans du Musée d'Art Contemporain à Niteroi en 1996 et plus tard de la Place Juscelino Kubitschek, du mémorial Roberto Silveira et de la station de ferries Charitas. Ces ouvrages seront intégrés dans le parcours du "Chemin Niemeyer".

La construction d'un téléphérique, de deux autres stations de ferries et la mise en place de lignes d'autobus spéciales permettront d'accroître l'afflux de touristes en provenance de Rio. Oscar Niemeyer, dont les ancêtres étaient allemands, portugais et arabes, est l'auteur de près de 600 projets architecturaux dans le monde entier en plus de 70 ans de carrière. Ses constructions se distinguent par des lignes courbes, ce qu'il définit lui-même comme étant "un hommage au corps de la femme brésilienne".

Avec le "Chemin Niemeyer", Niteroi possèdera, après Brasilia, le plus grand nombre de bâtiments signés par l'architecte brésilien.