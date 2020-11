PARIS, 26 juil 2004 (AFP) - Le groupe français Ginger (expertise et

ingénierie en environnement, BTP et nouvelles technologies) a réalisé un

chiffre d'affaires en hausse de 10% au premier semestre 2004 à 99,7 M d'euros, contre 90,5 M EUR un an plus tôt (périmètre constant), selon un communiqué.



"Cette croissance de l'activité au premier semestre ainsi qu'un portefeuille d'activité bien fourni permettent d'envisager un exercice 2004 conforme aux prévisions", précise Ginger. Le groupe avait indiqué tabler pour 2004 sur une hausse de sa marge d'exploitation et sur une croissance de son chiffre d'affaires à périmètre constant.

