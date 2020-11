BORDEAUX, 18 fév 2005 (AFP) - Le conseil général de la Gironde a lancé un vaste plan de concertation publique autour de la gestion des déchets dans le département, a annoncé vendredi Philippe Madrelle, le président socialiste du conseil général.

L'idée est de trouver des moyens innovants pour faire face à l'augmentation des déchets, dont le volume, dans le département, a triplé en quarante ans.

La concertation, pilotée par le Conseil départemental des déchets (composé d'élus, experts, représentants d'associations...), comportera trois étapes:

des réflexions techniques effectuées par des groupes de travail, des rencontres publiques à travers tout le département pour prendre le point de vue des usagers et la rédaction d'un livre blanc.

Le livre blanc, qui sortira en juin 2005, fixera les grandes lignes du plan départemental de la gestion des déchets ménagers en Gironde. Chaque habitant de la Gironde produit environ 600 kilos de déchets par an et le département à plus de 800.000 tonnes de déchets à traiter chaque année.

Depuis le 1er janvier 2005, le projet de plan d'élimination des déchets est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général.