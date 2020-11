LONDRES, 1er avr 2005 (AFP) - Le ministre britannique des Finances, Gordon Brown, s'est engagé vendredi à permettre à davantage de ses concitoyens d'accéder à la propriété privée en cas de réélection du parti travailliste lors des prochaines législatives.

"Nous proposons un élargissement supplémentaire de la démocratie britannique de la propriété immobilière, financière et foncière", a déclaré le chancelier de l'Echiquier, alors que les Britanniques devraient sous peu renouveler leurs députés à la chambre des Communes, probablement le 5 mai.

Les élections pourraient être convoquées par le Premier ministre Tony Blair dès le lundi 4 avril, estime-t-on dans les milieux politiques, mais tous les partis sont déjà en campagne depuis plusieurs semaines. S'en prenant aux conservateurs, devancés par les travaillistes dans les sondages et qui ne parviennent pas à percer, Gordon Brown les a accusés de vouloir revenir à la période de sous-investissement immobilier qui a caractérisé leurs 18 années au pouvoir avant 1997.

"Les projets des conservateurs de coupes dans les secteurs clefs du succès économique -éducation, transports, sciences et emploi- (constituent) une menace pour la stabilité à long terme de l'économie britannique", a affirmé M. Brown.

La Grande-Bretagne a l'un des taux les plus élevés de propriété immobilière en Europe. Mais les prix ont tellement augmenté au cours des cinq dernières années qu'il est de plus en plus difficile, notamment pour les plus jeunes, de devenir propriétaire, gage d'ascension sociale dans le pays. En tant que ministre des Finances, Gordon Brown est perçu comme le maître d'oeuvre de la croissance ininterrompue de l'économie britannique depuis 1997, année de l'arrivée au pouvoir des travaillistes.

Il est également le principal rival de Tony Blair au sein du parti travailliste et devrait occuper un rôle de plus en plus central dans la campagne en vue du prochain scrutin législatif.