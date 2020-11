LONDRES, 31 août (AFP) - Le nombre d'emprunts immobiliers accordés en Grande-Bretagne a atteint en juillet son plus bas niveau depuis novembre 2000, a indiqué mardi la Banque d'Angleterre (BoE). Selon un rapport mensuel de la BoE, le nombre d'emprunts destinés à l'achat d'un bien immobilier a baissé à 97.000 en juillet, contre 119.00 en moyenne sur les trois précédents mois.

La valeur de ces emprunts a également baissé pour s'établir à 23,9 milliards de livres sterling (35,7 milliards d'euros), soit 1,6 milliards £ de moins qu'en juin et 1,8 milliards £ de moins que sur la valeur moyenne des trois mois précédents. Ces chiffres semblent indiquer que la stratégie de relèvement des taux d'intérêt par la BoE commence à porter ses fruits en refroidissant quelque peu un marché de l'immobilier en pleine ébullition.

Selon les chiffres de la banque Halifax, les prix de l'immobilier ont progressé de 22,1% sur un an mais seulement de 1,3% en juillet par rapport à juin. La BoE a relevé son loyer de l'argent à cinq reprises depuis novembre pour le porter de 3,5 à 4,75%. Dans la foulée de ces annonces, la livre sterling a baissé sur le marché des changes pour s'établir à 1,7935 $ avant de se redresser à 1,7955 $. La devise britannique évolue depuis deux semaines à ses plus bas niveaux depuis fin mai.

"Il y a de plus en plus de signes évidents de ralentissement du marché de l'immobilier en Grande-Bretagne", a commenté Howard Archer, économiste au groupe de recherches Global Insight. "Le ralentissement du marché de l'immobilier semble cette fois réel en raison de l'augmentation des taux d'intérêt et du nombre limité de biens immobiliers mis sur le marché", a ajouté cet économiste. Selon Howard Archer, la BoE ne devrait pas relever ses taux d'intérêt en septembre et devrait attendre le mois de novembre. Le comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre se réunira les 8 et 9 septembre prochains. Par ailleurs, les chiffres publiés par la BoE mardi montrent également que la valeur des emprunts et crédits à la consommation contractés a baissé en juillet à 1,76 milliards £, contre 2,17 milliards £ en juin. Au total, a précisé la Banque d'Angleterre, les Britanniques ont emprunté en juillet pour consommer la somme de 10,408 milliards £, montant le plus faible depuis décembre 2003.

Toutefois, a ajouté la BoE, l'endettement des Britanniques reste pour le deuxième mois consécutif au dessus du chiffre symbolique de 1.000 milliards de livres sterling. Selon l'institut monétaire, les Britanniques doivent aux banques, organismes de crédit et autres sociétés de prêts immobiliers la somme de 1.014,5 milliards de livres sterling.