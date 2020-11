FRANCFORT (Allemagne), 6 oct (AFP) - Le premier fonds d'investissement

immobilier en Allemagne, propriété de la banque publique Deka-Bank, fait face

à une érosion préoccupante de ses liquidités, a indiqué mercredi un

porte-parole, alors qu'il est déjà ébranlé par un scandale de pots-de-vin.

Des investisseurs mécontents de la faible rentabilité du fonds, conséquence de la crise du marché immobilier en Allemagne depuis des années, ont retiré de janvier à août dernier quelque 1,2 milliard d'euros, a-t-il précisé, confirmant des informations du Financial Times Deutschland (FTD). Ce fonds, qui pèse au total 6 milliards d'euros et investit exclusivement en Allemagne, risque du coup de ne plus être en mesure de respecter les dispositions légales qui l'obligent à avoir en caisse et en liquide l'équivalent d'au moins 5% de ses actifs.

Pour éviter cela, le conseil d'administration de la Deka-Bank doit discuter mercredi prochain 13 octobre de mesures de renflouage, a dit le porte-parole. La banque pourrait notamment demander à ses actionnaires, c'est-à-dire l'ensemble des banques publiques régionales du pays et les caisses d'épargne allemandes, de racheter une partie des parts de la filiale immobilière. Ces difficultés financières sont mises au jour alors que le responsable du fonds vient d'être limogé dans le cadre d'un scandale sur des pots-de-vin qui secoue actuellement le secteur immobilier allemand et francfortois en particulier.

Face à cette accumulation de déboires, le patron de la maison mère du fonds, Deka-Bank, Axel Weber, serait à son tour sur la sellette, selon le FTD. La Deka-Bank développe et vend des produits financiers, types Sicav, pour le compte des caises d'épargne allemandes.