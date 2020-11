ATHENES, 13 sept 2005 (AFP) - La filiale Ergose de construction de l'Organisme national des chemins de fer grecs (OSE) a lancé un projet de 100,5 M EUR pour la construction de deux tunnels et d'un pont sur la ligne ferroviaire reliant Athènes à Patras (ouest).

Deux tunnels et un pont doivent être construits à Platanos, Trapeza et Ladopotamos sur le tronçon Kiato-Aigion de la nouvelle ligne ferroviaire à haute vitesse Athènes-Patras, pour un coût de 100,5 M EUR, a indiqué mardi un communiqué d'Ergose.

Le projet sera financé à 50% par des fonds européens du 2ème cadre communautaire d'appui (CCA) et à 50% par des fonds nationaux. Les tunnels, d'une longueur de 2.293 m et 2.748 m, qui devraient être achevés en trois ans, comporteront une double ligne électrifiée. Le consortium grec "Aktor Ate - Pantechniki SA" a été désigné adjudicateur provisoire à l'issue de la première phase d'un appel d'offres auquel ont participé deux consortiums et quatre entreprises de BTP, a précisé Ergose.

Ergose avait annoncé le 30 août dernier un investissement total de plus de 800 M EUR pour deux grands ouvrages de modernisation de l'axe ferroviaire Athènes-Salonique, financé à moitié par le Fonds européen de développement régional (FEDER).