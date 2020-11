ATHENES, 12 mai 2005 (AFP) - Quatre consortiums ont été retenus pour la deuxième phase d'un appel d'offres pour le projet de construction du métro de Salonique, qui doit être conclu à la mi-juillet, a indiqué jeudi le ministère grec des Travaux publics.

Les consortiums retenus, sur cinq au départ, sont les suivants, selon un communiqué du ministère:- Thessmetro (Avax, FCC Construccion, Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, Dimetronic, Elecnor,Instalaciones Inabensa)- Aegek - Impregilo - Ansaldo TSF - Seli - Ansaldobreda- Aktor - Siemens - Vinci - Themeliodomi- Bilfinger Berger - Athina - Atti-Kat- Rotem Company - Alcaltel Canada - TPF Chapeaux international.

Le maître d'oeuvre, dont le choix avait d'abord été annoncé pour mai 2005 doit être désigné à la mi-juillet, a ajouté le ministère.

Les travaux doivent durer six ans et portent sur la construction d'une ligne centrale de 9,5 km et de 13 stations, unissant la gare de la ville, située à l'ouest, au quartier de Néa Elvetia, à l'est, pour un coût de 1 md EUR. Deux extensions, à l'ouest et à l'est, de 3km et de 8,5 km, sont prévues pour 2012, d'un montant total de 1 md EUR.

Le projet a connu de nombreuses vicissitudes depuis son lancement il y a plus de dix ans. Un appel d'offres avait été annulé l'été 2003 après l'échec de longues négociations entre le gouvernement et le consortium franco-canadien Bouygues-Bombardier.