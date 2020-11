ATHENES, 10 mars (AFP) - Six grands projets routiers d'un montant de 7 milliards d'euros seront construits dans plusieurs régions du pays par des entreprises privées dans le cadre d'accords de concession, a annoncé jeudi le ministre grec de l'Environnement et des Travaux publics, Georges Souflias.

"Ces programmes gigantesques permettront d'assurer une circulation rapide et sûre dans toute la Grèce et faciliteront les transports dans les régions les moins développées de l'Epire (ouest) et du sud du Péloponnèse (sud)", a affirmé le ministre. Ces grands projets devraient être achevés en moyenne dans les cinq années à venir, selon le ministre.

Deux projets doivent être construits dans le Péloponnèse: une route nationale de Patras à Tsakonas via Pyrgos, sur la côte ouest, une autoroute reliant d'une part Corinthe à Kalamata via Tripoli, au centre, et de l'autre, Sparte à Lefktro (sud).

Les quatre autres projets portent sur une voie rapide reliant Antirio, au nord-ouest du golfe de Corinthe, à Ioannina, la capitale de l'Epire, une partie de la route nationale bordant le golfe de Malliakos, près de Lamia (centre), et un tunnel sous-marin de 6,5 km dans le port de Salonique (nord).

Une nouvelle autoroute doit être également construite dans le centre du pays entre Lamia et Trikala, près du célèbre site touristique des Météores. Ces projets d'un total de 1.600 km seront confiés à des groupes de construction qui bénéficieront d'une concession pour assurer la gestion de ces routes, avec un système de péages.

M. Souflias a par ailleurs indiqué que des travaux publics d'un montant de 5 mds EUR seront soumis à des appels d'offres en 2005, et une autre série d'ouvrages d'un montant de 1,5 md EUR au cours du premier semestre 2006.