ATHENES, 6 sept 2005 (AFP) - Le commission interministérielle des privatisations a décidé mardi "la concession" à des investisseurs privés de cinq des biens immobiliers, gérés par l'Organisme de la propriété foncière touristique de l'Etat, a indiqué un communiqué du ministère de l'Economie.

Il s'agit d'un casino à Corfou (nord-ouest), d'un terrain de golf sur l'île de Rhodes (sud), d'une marina située à Phalère, banlieue balnéaire d'Athènes, de quatre hôtels à travers le pays ainsi que des marais salants à Anavissos à 40 km dans le sud d'Athènes. Aucune information n'a été donnée par le ministère sur les détails de la concession ou la valeur de ces biens.

L'Organisme de la propriété foncière touristique, une société anonyme dont le seul actionnaire est l'Etat, gère l'une de plus grandes fortunes immobilières du secteur public s'élevant à plus de 2,5 milliards d'euros. Afin de faire face à un déficit public excessif (6,1% en 2004) dépassant largement la barre des 3% du pacte de stabilité, et une dette publique très élevée (110% du PIB), le gouvernement grec s'efforce à augmenter les recettes via notamment un programme de privatisation des sociétés publiques ou semi-publiques.