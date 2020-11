ATHENES, 3 août 2005 (AFP) - Un deuxième appel d'offres pour la réutilisation des sites construits pour les jeux Olympiques d'Athènes en 2004 sera lancé fin août, après un premier lancé début juillet, a annoncé mercredi la ministre adjointe de la Culture, chargée des Sports, Fanni Palli-Pétralia.

"L'utilisation post-olympique des sites avance avec un rythme rapide. Après l'appel d'offres publié début juillet, il y aura une deuxième vague d'appel d'offres fin août et puis une troisième fin septembre", a indiqué la ministre à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'Economie, Georges Alogoskoufis, sur ce sujet.

Les sites de ce deuxième appel d'offres seront celui d'Agios Kosmas (centre de voile), le site d'escrime dans le complexe multi-sport de Hellinikon, le site de taekwondo et de beach-volley au Phalère, tous les trois situés dans la banlieue sud de la capitale en bord de mer ainsi que le site de Galatsi (tennis de table et gymnastique rythmique) dans la banlieue nord-ouest d'Athènes. Le troisième volet, fin septembre, devrait concerner le reste des sites, selon la ministre.

"Notre but est de rendre ces sites au public car ils représentent la valeur ajoutée des Jeux, sans que le contribuable soit appelé à payer un euro, et aussi de créer de nouveaux emplois", a dit la ministre. Début juillet, la Société immobilière olympique, chargée par le gouvernement de la gestion de la quinzaine de sites construits pour les Jeux avait lancé un premier appel d'offres international pour trois sites: le Centre de radio et de télédiffusion des Jeux (IBC), situé près du stade olympique dans la banlieue nord de la capitale, le site de badminton, près du centre-ville, et le site du slalom canoë-kayak dans la banlieue sud au bord de la mer.

Près d'un an après le déroulement des Jeux d'Athènes, de nombreux sites olympiques sont toujours fermés au public, en raison des retards pris dans les décisions du gouvernement concernant leur avenir.