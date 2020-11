ATHENES, 4 mai 2005 (AFP) - Les travaux de la construction du gazoduc gréco-turc, qui servira à acheminer du gaz naturel de la mer Caspienne et de la Turquie vers l'Europe via la Grèce, vont commencer d'ici fin juin, a indiqué mercredi le ministre grec du Développement, Dimitris Sioufas.

Le ministre, chargé également du dossier de l'énergie, a indiqué qu'il s'était entretenu lundi à Paris avec son homologue turc Hilmi Guler sur ce sujet lors d'une rencontre des ministres de l'Energie des pays-membres de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques).

Nous avons examiné la possibilité de fixer prochainement une rencontre entre les Premiers ministres grec, Costas Caramanlis, et turc, Recep Tayyip Erdogan, pour marquer le début de la construction du gazoduc Turquie-Grèce.

J'espère que cette rencontre va avoir lieu d'ici fin juin, a dit M. Sioufas à l'issue d'une rencontre avec M. Caramanlis sur ce sujet. En 2004, les deux pays voisins se sont engagés à entamer chacun de leur côté la construction d'un gazoduc qui devrait transporter le gaz d'Azerbaïdjan et d'autres producteurs régionaux vers l'Europe à travers la Grèce et vraisemblablement l'Italie à partir de 2006.

La longueur du gazoduc gréco-turc devrait être de 300 km, dont 209 km sur le territoire turc. Il doit commencer à Karacabey, dans le nord-ouest de la Turquie, et traverser la mer de Marmara jusqu'en Grèce. La partie grecque, d'un coût de 7,3 M EUR, sera construite par les sociétés italiennes Imbresa-Ghizzoni, a-t-on appris auprès du ministère grec.

M. Sioufas s'est également entretenu à Paris avec son homologue italien Claudio Scajola sur le gazoduc sous-marin d'une longueur de 220 km qui devrait relier la Grèce à l'Italie. Nous sommes convenus de signer un protocole bilatéral de coopération sur ce gazoduc sous-marin qui va transporter le gaz de la Grèce en Italie et l'acheminer vers l'Europe, a dit M. Sioufas.

Il y a une semaine, l'entreprise de gaz naturel grecque Depa et le groupe italien d'énergie Edison avaient signé à Athènes un mémorandum de coopération pour la construction de ce gazoduc, d'une longueur de 220 km. Selon ce memorandum, les deux firmes partageront à parts égales les dépenses pour la construction de l'ouvrage, qui sera dirigée par le consortium Poseidon Co constitué par Depa et Edison.