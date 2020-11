ATHENES, 11 avr 2005 (AFP) - Un nouveau grand magasin de près de 25.000 mètres carrés sur huit niveaux, présenté par ses promoteurs comme le plus grand de Grèce, a été inauguré ce week-end dans le centre d'Athènes.

Le magasin, baptisé Attica et qui emploie quelque 700 personnes, comporte quelque 300 stands commercialisant 500 marques environ. Ses propriétaires, un consortium d'hommes affaires grecs, prévoient un volume de ventes dépassant les 100 millions d'euros d'ici deux ans et un nombre de visiteurs situé entre 8.000 et 10.000 par jour, selon l'agence de presse Ana.

Attica est l'un des principaux éléments d'un centre commercial de 65.000 mètres carrés dénominé City Link installé dans un giganteque bâtiment des années 1930 dont la rénovation a duré plusieurs années. City Link devrait être entièrement opérationnel à l'automne.

Il abritera en plus d'Attica, un centre de remise en forme, des restaurants ainsi que deux théâtres. Sa rénovation a coûté quelque 250 millions d'euros à ses promoteurs, une filiale de promotion immobilière de la Banque du Pirée.