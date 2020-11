BASTIA, 15 sept 2004 (AFP) - La PDG de la SNCM, Bruno Vergobbi, a accepté

mardi dans la soirée de participer à une réunion dans les locaux de la

Collectivité Territoriale de Corse à Ajaccio, sans préciser ni l'objet ce

cette réunion, ni la date, ni les éventuels participants.

"Bruno Vergobbi (...) a accepté aujourd'hui de participer, à l'invitation de la Collectivité territoriale de Corse, à une réunion qui se déroulerait dans les locaux de cette dernière", écrit la SNCM dans un communiqué lapidaire transmis à l'AFP. "Les modalités de cette réunion sont en cours de définition afin de lui donner les meilleures chances de réussite", ajoute la SNCM.

Quelques heures plus tôt, le syndicat des travailleurs corses (STC), dont l'organisation paralyse depuis 12 jours le trafic de la SNCM, a annoncé la tenue d'une réunion à la CCI de Bastia jeudi matin à 11 heures, avec la direction de la SNCM, et évoqué "une reprise des négociations". "Le STC dit ce qu'il veut, nous nous avons simplement dit que M. Vergobbi avait accepté de participer, à l'invitation de la CTC, à une réunion", a confirmé un des responsables de la SNCM, refusant de confirmer une éventuelle rencontre avec le STC jeudi matin.

Le secrétaire général du STC (nationaliste), Alain Mosconi, avait menacé mardi après-midi de bloquer les ports de l'île à partir de jeudi matin si la direction ne rouvrait pas les négociations. "Nous donnons à la direction jusqu'à ce soir (mercredi) dernier délai pour rouvrir les négociations sous l'égide de l'Office des transports de la Corse, faute de quoi, à partir de jeudi matin, nous ne nous interdisons plus rien", avait déclaré à l'AFP Alain Mosconi. "S'il faut bloquer, on bloquera", avait-il ajouté, interrogé sur des actions éventuelles.

En mars dernier, le STC, épaulé par les pêcheurs, agriculteurs et routiers nationalistes, avait imposé un blocus des ports de l'île à l'issue de près d'une semaine de grève pour le "rééquilibrage" des embauches entre le continent et la Corse. Cette grève avait abouti à un accord avec la direction, cassé depuis par la justice à la demande de la CGT qui le jugeait "discriminatoire". "Aujourd'hui, ils se sont contentés d'une pub à 12.000 euros dans les journaux. D'eux, on peut tout attendre", avait ajouté Alain Mosconi. Dans une pleine page de publicité publiée mercredi dans le quotidien Corse-Matin, la SNCM a appelé les salariés grévistes "à la responsabilité", s'inquiétant d'un "blocage sans précédent" qui aurait "des répercussions importantes sur la vie économique en Corse". Les négociations entre la direction et le STC sont rompues depuis jeudi dernier.