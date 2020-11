PARIS, 12 nov 2004 (AFP) - Groupe Bourbon (services maritimes, distribution) va céder en décembre l'ensemble de ses actifs fonciers et immobiliers à CBo Territoria, une société précisément créée pour externaliser ces activités et qui entrera en Bourse "début 2005", a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

L'opération d'apport des actifs sera soumise au vote d'une assemblée générale mixte de Groupe Bourbon, le 16 décembre à. Sous réserve d'approbation lors de l'AG, Groupe Bourbon fera apport à CBo Territoria "de tous ses actifs liés à l'exploitation de sa branche complète d'activités foncières et immobilières, ainsi que des titres de participation dans Bourbon Pierre et dans la Société de Développement Immobilier".

"En contrepartie, CBo Territoria prend à sa charge la dette correspondant à l'emprunt bancaire, soit 269.000 EUR, et augmente son capital social en vue de rémunérer le montant de l'apport net réalisé", selon le communiqué. Ainsi 24,612 millions d'actions CBo Territoria de 1,32 EUR de valeur nominale seront créées, afin de rémunérer l'apport net réalisé qui s'élève à environ 32,5 millions d'euros.

Conformément aux orientations déjà annoncées par Groupe Bourbon, le conseil d'administration de CBo Territoria prendra les mesures nécessaires en vue de la cotation de ses titres "sur un marché réglementé début 2005". La société française Groupe Bourbon se recentre ainsi sur ses activités de services maritimes et pétroliers offshore et de distribution. Elle emploie 8.500 personnes et pèse 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. CBo Territoria, dont le siège est à la Réunion, a vocation à être une société d'immobilier locatif diversifié.