PARIS, 10 mai 2005 (AFP) - Le groupe Lafarge a déclaré mardi se conformer à la loi du 30 juin 2004 en mettant en oeuvre une journée travaillée supplémentaire au titre de la solidarité fixée au lundi de Pentecôte pour les salariés des sites industriels.

Lafarge a toutefois précisé dans un communiqué que pour les sites administratifs, les employés (des bureaux) bénéficieront ce 16 mai, du jour de congé prévu par la convention collective de l'Industrie de la fabrication des Ciments (RTT). Cette journée flottante (communément appelée journée du Président ou du patron) a été fixée, en accord avec les syndicats, au lundi de Pentecôte a souligné Lafarge.

Ces sites industriels fonctionnent 24 heures sur 24, dimanches et jours fériés compris et pour ce lundi de Pentecôte il a été proposé que les heures travaillées ce jour-là soient payées aux taux majorés des jours fériés dans le cadre de négociations syndicales, a conclu Lafarge. Le groupe français de matériaux de construction Lafarge a annoncé le 4 mai avoir réalisé au premier trimestre 2005 un chiffre d'affaires en hausse de 2,2% à 2,945 milliards d'euros contre 2,88 milliards d'euros pour la même période un an plus tôt.