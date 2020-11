PARIS, 8 juil 2005 (AFP) - Le groupement Hermes Airports, dont Bouygues construction fait partie, vient de signer le contrat de concession des aéroports de Chypre (Larnaka et Paphos) pour une durée de 25 ans, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Les travaux de construction des nouvelles aérogares seront réalisés par Bouygues Construction, en partenariat avec les entreprises chypriotes Iacovou Brothers Construction et Charilaos Apostolides Public Ltd, et représentent un montant "d'environ 480 millions d'euros", a précisé le groupement.

Les travaux devraient durer 42 mois. La société Hermes Airports génèrera un chiffre d'affaires prévisionnel "de plus 100 millions d'euros", a encore ajouté le groupement.

Le groupement est composé de Bouygues Bâtiment International (22%), Egis Projects (20%), Cyprus Trading Corporation (11,3%), Hellenic Mining (11,3%), Vancouver Airport Services (11%), Aer Rianta International (11%), Iacovou Brothers Construction (5,7%), Charilaos Apostolides Public Ltd (5,7%), Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice-Côte d'Azur (2%).