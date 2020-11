MALABO, 17 juin 2005 (AFP) - Les autorités équato-guinéennes ont indemnisé à hauteur de 365 millions de francs CFA (550.000 euros) près de 500 salariés escroqués par leur employeur, une société britannique de travaux publics qui s'est avérée fictive, a rapporté vendredi la radio nationale.

Les employés équato-guinéens de cette société, baptisée Fitzpatrick-Guinée équatoriale, réclamaient depuis plus de trois mois des salaires impayés après la disparition des dirigeants de l'entreprise. Officiellement britannique, la société avait décroché l'année dernière un marché de gré à gré d'un montant près de 100 milliards de francs CFA (152 millions d'euros) pour la construction d'une autoroute de plus de 30 kilomètres devant relier l'aéroport de Malabo (Nord-Est) à Ela Nguema, un quartier populaire situé à l'est de la capitale équato-guinéenne.

Mais après avoir obtenu une avance de plus de 27 milliards F CFA, la société a brutalement interrompu ses travaux en janvier. Après enquête, la justice équato-guinéenne s'est rendue compte que l'entreprise était totalement fictive et a procédé à l'interpellation de son principal responsable.

Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema a lui-même récemment qualifié cette société de "pirate", affirmant qu'elle s'était "présentée comme un grand groupe". Nous lui avons fait confiance et elle a empoché plus de 55 millions de dollars", a-t-il déploré.

Depuis son "boom" pétrolier, la Guinée équatoriale, troisième producteur de brut d'Afrique subsaharienne, a entrepris un vaste programme de construction et de modernisation de ses infrastructures.