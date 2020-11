NICE, 25 juin 2004 (AFP) - Pour suivre le soleil ou lui échapper, on peut choisir aujourd'hui de vivre dans une maison tournante qui ressemble en tous points à une maison individuelle traditionnelle, comme le propose une société niçoise, spécialisée dans la construction métallique.

"Il suffit d'appuyer sur un bouton et la maison tourne", affirme à l'AFP, geste à l'appui, Xavier Prieur, responsable commercial de la société F. Labbé, installée à Saint-Isidore, zone industrielle à l'entrée de Nice. "Il n'y a pas de différence entre les deux types d'habitation, ni en termes de choix de matériaux, ni d'isolation thermique ou phonique", ajoute-t-il.

La maison tournante est construite sur une plate-forme métallique qui peut aller jusqu'à 12 m de diamètre et repose sur des supports équipés de roulements actionnés par un moteur électrique. Faite de verre et d'acier, elle a une rotation à 360 degrés. "Son coût, de l'ordre de 2.300 euros le m2, est équivalent, voire inférieur à celui d'une maison traditionnelle car la construction ne nécessite pas de fondations, donc de lourds travaux de terrassement", souligne Xavier Prieur. Ce n'est pas parce qu'elle est fixée sur une plaque tournante que la maison est ronde.

Elle peut être carrée, rectangulaire, hexagonale et comprendre des étages. Le nombre de pièces et leur disposition sont laissés au choix de l'acquéreur. "Aujourd'hui, la technique nous limite à des maisons dont la superficie ne peut être supérieure à 140 m2. Ce ne sont pas les dimensions qui en fixent la limite, mais le poids qui ne peut excéder 100 tonnes", souligne Xavier Prieur.

Une première maison tournante avait été construite voici 23 ans par François Labbé, le fondateur de l'actuelle société, décédé en 1993. Deux ans plus tard, quatre de ses salariés, dont Marie-Hélène Prieur, l'épouse de Xavier Prieur, ont racheté l'entreprise. "A l'époque, les gens n'étaient pas prêts. Une maison, faite de verre et d'acier, dissuadait. On disait que seuls des artistes les achetaient. Mais aujourd'hui, les mentalités ont évolué tout comme les techniques qui permettent de proposer bois et pierre pour les maisons tournantes", dit Xavier Prieur.

"Conçue avec des éléments détachables et manipulables par un à trois hommes, la maison tournante peut être démontée, transportée dans un container et reconstruite dans un autre lieu", ajoute-t-il. Avant de se lancer dans la construction de maisons tournantes, la société F.Labbé s'est forgée une solide réputation dans la fabrication d'ascenseurs pour villas de milliardaires sur la Côte d'Azur, dans les îles des Caraïbes et du Pacifique. Elle emploie dix-huit salariés mais fait appel en sous-traitance à vingt corps de métiers différents.

Par Bernard DEGIOANNI