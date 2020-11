PORT-AU-PRINCE, 29 sept (AFP) - Un comité interministériel de gestion des

risques et des désastres a estimé mardi à plus de 30 millions de dollars les

besoins urgents pour intervenir dans les régions sinistrées après le passage

en Haïti dans la nuit du 18 au 19 septembre de la tempête tropicale Jeanne.

Selon un bilan provisoire présenté par le comité, 1.514 personnes ont été tuées dans les inondations et 1.056 personnes sont toujours portées disparues. Pour le ministre de l'Agriculture, Philippe Mathieu, cette somme devrait servir en particulier à la réhabilitation des routes, la réfection du système d'eau, la réparation du système électrique, notamment aux Gonaïves (nord-ouest), la ville la plus affectée par les inondations.

"Il s'agit de besoins urgents", a insisté le ministre. En matière de santé, le comité a identifié trois problèmes urgents: les problèmes respiratoires liés aux nombreux corps en décomposition dans la ville, les risques d'épidémies, et les traumatismes psychologiques. Le ministre de l'Intérieur, Herard Abraham, également membre du comité, a préconisé le déplacement partiel des habitants des Gonaïves afin de nettoyer certains quartiers les plus affectés. "Le pays n'a pas les moyens ni la capacité d'évacuer toute la population de la ville", a-t-il expliqué.

Le comité interministériel (Intérieur, Agriculture et Environnement) a demandé que l'aide humanitaire internationale et nationale soit confiée à la Croix-Rouge haïtienne, afin d'en garantir une meilleure distribution. Cependant, le comité n'interdit pas les actions individuelles et les gestes de solidarité envers les sinistrés.