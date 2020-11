PARIS, 13 déc 2004 (AFP) - Le maire PS de Paris Bertrand Delanoë a affirmé

lundi que sa décision sur le réaménagement des Halles n'était "pas prise" et

qu'il continuait à travailler sur le dossier "à fond et dans le détail".

La commission d'appel d'offres (CAO), émanation du Conseil de Paris, doit se réunir mercredi pour faire un choix qui sera annoncé et commenté dans la foulée par M. Delanoë.

"Ma décision n'est pas prise, je réfléchis, je travaille beaucoup", a déclaré le maire. Il était interrogé sur le dossier des Halles, en marge du Conseil de Paris où circulait avec insistance le nom de David Mangin comme favori parmi les quatre architectes en lice pour le réaménagement de ce quartier central. "Je travaille jusqu'à mercredi matin", a dit le maire, "pour essayer de faire avec Jean-Pierre Caffet (adjoint PS à l'urbanisme) la bonne proposition à la CAO", dominée par sa majorité municipale.

Présidée par Mireille Flam, adjointe (PS) au maire et chargée des marchés publics, dont la voix compte double en cas de vote partagé, la CAO est composée en outre de deux socialistes, un Vert et deux UMP. Le projet de David Mangin, avec un vaste toit et un jardin partagé par des Ramblas comme à Barcelone, tient la corde. Selon de bonnes sources à l'Hôtel de ville, le rapport de 48 pages présenté à la CAO par la direction de l'urbanisme de la mairie le décrit comme "non traumatisant", avec des travaux d'une durée bien moindre que ceux induits par le projet Koolhaas, son challenger, et n'entraînant ni l'interruption du trafic de la gare souterraine, ni la fermeture temporaire d'espaces commerciaux.

D'après les indications obtenues par l'AFP, ce serait en outre le moins coûteux de tous les projets. "On ne peut pas être indifférent au coût, mais ce n'est pas cela qui guidera la décision", a assuré lundi M. Delanoë. Le groupe des Verts, très partagé, devait tenir une réunion sur le sujet lundi soir.