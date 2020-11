PARIS, 5 nov 2004 (AFP) - Le projet de rénovation des Halles devrait être

choisi au cours de la première quinzaine de décembre, les derricks colorés du

Néerlandais Rem Koolhaas ou le toit géant du Français David Mangin tenant la

corde, a-t-on appris vendredi auprès de plusieurs sources au Conseil de Paris.

La commission d'appel d'offres de la Ville de Paris doit se réunir entre le 1er et le 15 décembre, alors que le comité de pilotage pour le réaménagement de ce secteur central de Paris a tenu sa dernière séance cette semaine. Plusieurs responsables proches du dossier ont jugé que les débats se focalisaient désormais sur les plans de Koolhaas et de Mangin, même si d'autres affirment que le projet préparé par le Français Jean Nouvel (prairie suspendue) "n'est pas hors course".

Le quatrième en lice, le Néerlandais Winy Maas, était apparu d'emblée comme peu réaliste, voire, ont accusé certains, "bâclé". Le projet Mangin, jugé comme le moins destructeur de l'existant et le moins perturbant pour la vie du quartier, a la faveur de la plupart des associations de riverains. Lors de sa dernière réunion, le comité de pilotage a vu les Verts se diviser sur le dossier.

Yves Contassot, adjoint aux Jardins et élu du centre de Paris, a défendu avec détermination Mangin. Mais Denis Baupin, adjoint aux Transports, plaidait pour Koolhaas, le meilleur projet, dit-il, au regard du fonctionnement et des accès de la gare RER, "principale porte d'entrée dans Paris", et "élément déterminant", à ses yeux, dans le choix à faire.

"En ce qui concerne les transports, le meilleur projet est celui de Koolhaas, puis vient Mangin et enfin Nouvel", a-t-il dit à l'AFP, estimant que "les Parisiens qui utilisent les transports comptent autant que ceux qui vont fréquenter les Halles en surface".