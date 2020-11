LONDRES, 25 juil 2005 (AFP) - La foncière franco-britannique Hammerson va acheter le centre commercial Villebon 2, situé dans l'Essonne (banlieue sud-ouest de Paris), pour 104 millions de livres (150 M EUR), ce qui serait la première d'une série d'acquisitions en France, a-t-elle annoncé lundi dans un communiqué.

Le centre, ouvert en 1988, comprend 44 magasins de détail dont certains franchisés comme PC City, Animalis, Tati, Toys'R'Us, Aubert, Casa et Darty, et dispose de 2.200 places de parking. En outre, il jouxte un supermarché Auchan, et dispose des autorisations nécessaires pour ouvrir 5.500 m2 supplémentaires, outre les 40.300 existants, précise Hammerson.

Le Britannique paiera l'acquisition en actions, pour 61 ML, et en reprise de dette et autres obligations financières, pour 43 ML. "Nous souhaitons étendre nos activités en France et cet achat représente la première acquisition d'un centre commercial en France", a commenté John Richards, directeur général de Hammerson, estimant que Villebon 2 est l'un des centres commerciaux "qui connaît le plus de succès dans la région parisienne".