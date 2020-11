PRAGUE, 8 oct (AFP) - La production du secteur du bâtiment et des travaux

publics tchèques a augmenté de 9,4% en août sur un an, après une progression

moins spectaculaire de 0,3% un mois plus tôt, a rapporté vendredi l'Office des

statistiques (CSU).

En chiffres corrigés des effets des jours ouvrables, la production de ce secteur a progressé de 8,1% en août, ce mois ayant compté un jour ouvrable de plus par rapport à août 2003. "En août 2004, la situation dans le suivi de l'évolution du bâtiment s'est calmée. Influencées ces mois derniers par le passage des travaux de bâtiment du taux réduit (5%) au taux normal (19%) de TVA, les données ont retrouvé une situation normale", analyse CSU.

"La plus grande croissance du volume des travaux de bâtiment a été enregistrée dans la construction des logements et maisons de famille. Manifestement, la vogue des prets hypothecaires porte déjà ses fruits", a commenté l'analyste de la société financière Next Finance, Marketa Sichtarova. Selon elle, une croissance stable est à attendre également dans la période qui vient. Au cours des huit premiers mois de l'année, la production dans ce secteur a grimpé de 12,8%. La croissance pourrait se chiffrer à environ 12% à la fin de l'année, selon des analystes.

"Cette croissance a ses racines dans des taux bas, l'afflux d'investisseurs et promoteurs étrangers et aussi dans une approche modifiée (des Tchèques) dans ce domaine. De plus en plus nombreux sont ceux qui abandonnent les appartements en location en faveur de leurs propres appartements et maisons", a commenté vendredi l'analyste de Volksbank CZ, Vladimir Pikora.