PARIS, 18 oct (AFP) - La Fédération française du bâtiment (FFB) a demandé

lundi aux pouvoirs publics "des mesures d'urgence", dont le retour de la taxe

intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) flottante, pour aider les

entreprises du secteur à faire face aux hausses continues des prix du pétrole.

Estimant que ces hausses "déstabilisent, un peu plus chaque jour, les entreprises du bâtiment qui doivent déjà faire face à l'envolée des prix de l'acier, des salaires et des charges", la FFB "demande, au moins temporairement, le retour de la TIPP flottante".

La Fédération réclame, en outre, "des instructions claires aux maîtres d'ouvrage publics en matière de variation de prix". Elle souhaite également que tous les véhicules de plus de 1,5 tonne puissent bénéficier du remboursement partiel de la TIPP à compter du 1er septembre 2004, alors que ce remboursement est actuellement réservé aux camions de 7,5 tonnes et plus.