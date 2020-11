NANTERRE, 25 avr 2005 (AFP) - Le Conseil général des Hauts-de-Seine et la Caisse des Dépôts ont signé un protocole de coopération de trois ans dans les domaines de l'urbanisme, la communication et le logement, selon un communiqué commun publié lundi.

Ce protocole porte sur cinq domaines de coopération: l'aménagement urbain et le développement économique, les technologies de l'information et de la communication, la rénovation urbaine, le financement de l'habitat social locatif et l'accession sociale à la propriété.

La Caisse des Dépôts financera notamment, sous forme de prêts sur fonds d'épargne, les opérations de logement social voulues par le département pour relancer la construction et la réhabilitation, indique le communiqué.

En matière de rénovation urbaine, la Caisse des Dépôts apportera en financement environ un tiers du coût de ces projets, sous forme de prêts à long terme à taux préférentiels. Dix sites sont concernés dans le département, soit 3.000 logements à démolir, 3.000 à reconstruire et 5.000 à réhabiliter.