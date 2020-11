FRANCFORT (Allemagne), 20 oct (AFP) - Le cimentier allemand

HeidelbergCement va supprimer quelque 470 emplois dans ses deux filiales CBR

et ENCI en Belgique et aux Pays-Bas, où il fait face actuellement à des

difficultés, a-t-il annoncé mercredi.

"Les évolutions du marché, c'est-à-dire l'augmentation des importations de ciments en Belgique et aux Pays-Bas, ont entraîné une baisse sensible du chiffre d'affaires de CBR et ENCI ces dernières années", explique le groupe dans un communiqué.

En plus des suppressions d'emplois, HeidelbergCement va par ailleurs imposer des réductions de coûts ainsi que la fermeture du four à ciment de Maastricht aux Pays-Bas, un de ses huit sites de production au Benelux (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas).