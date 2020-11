MONTPELLIER, 22 sept (AFP) - Les collectivités locales vont être "mises à

rude épreuve" pour la réalisation du plan Borloo qui prévoit la construction

de 500.000 logements sur cinq ans, a déclaré jeudi Marie-Noelle Lienemann,

présidente de la Fédération nationale des coopératives HLM.

"Les collectivités locales vont être mises à rude épreuve financièrement, si elles restent au niveau des engagements actuels, je ne crois pas qu'on atteindra les chiffres", a-t-elle indiqué, à l'occasion du congrès de l'Union nationale de l'habitat. Dans le cadre du plan Borloo, il a été prévu que le mouvement HLM et l'Etat signent un accord cadre, dont les grandes lignes sont débattues devant les organismes HLM en congrès à Montpellier.

L'ancienne ministre du logement a insisté sur la nécessité d'ouvrir la négociation et de parvenir à un accord avec l'Etat, car sinon "on va s'entendre dire soit que les HLM ne savent plus faire (des logements, ndlr), soit que les maires n'en veulent pas".

Le gouvernement, qui négocie également une autre convention avec le 1% logement, avait indiqué récemment que la signature de la convention avec l'Union sociale de l'habitat était toute proche. Pour Marie-Noelle Lienemann, il semble plus sage de signer cette convention une fois que la loi de programmation du plan de cohésion sociale aura été votée par le Parlement.