FRANCFORT (Allemagne), 4 août (AFP) - Le numéro un allemand du bâtiment

Hochtief devrait avoir dégagé au premier semestre un bénéfice net d'entre 15 et 18 millions d'euros, contre une perte de 7,4 millions d'euros sur la même période de 2003, selon un porte-parole qui a confirmé mercredi des estimations de sources industrielles.



Le porte-parole a également confirmé des estimations, de même source, donnant un bénéfice imposable d'entre 80 et 85 M EUR, contre 70,3 M EUR un an plus tôt.

Le groupe avait émis dans la matinée un avertissement sur ses résultats du premier semestre, prévenant qu'ils allaient être plombés par des difficultés dans sa filiale australienne Leighton.