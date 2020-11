FRANCFORT (Allemagne), 29 nov (AFP) - Le premier groupe de BTP allemand,

Hochtief, a confirmé lundi ses prévisions pour l'exercice en cours et s'est

montré plutôt confiant pour 2005, après avoir publié des résultats

trimestriels en demi-teinte.

Il a répété sa prévision d'une hausse d'environ 10% de son bénéfice imposable 2004, et d'un doublement de son bénéfice net, grâce essentiellement à un changement de normes comptables. Hochtief table par ailleurs toujours sur des entrées de commandes équivalentes à celles de 2003. Le bond du bénéfice net "jouera un rôle" dans le calcul du dividende, a dit son patron, Hans-Peter Keitel.

De quoi soutenir l'action du groupe à la Bourse de Francfort: vers 14h35 GMT, elle avançait de 0,40% à 22,38 EUR, sur un segment des valeurs moyennes (M-Dax) en avance de 0,87%. Le titre avait commencé par reculer après la publication des résultats trimestriels. Pour l'an prochain, M. Keitel a affirmé devant la presse "partir du principe que 2005 sera meilleur que 2004."

Le groupe a dégagé de juillet à fin septembre un résultat net de 17,364 millions d'euros, en hausse de 3% par rapport à la même période en 2003. Cette performance est supérieure aux attentes des analystes qui tablaient sur un résultat de 13 M EUR en moyenne.

En revanche, son bénéfice d'exploitation (EBITA) a chuté de 29% à 60 millions d'euros, et son bénéfice imposable de quelque 43% à 45,25 M EUR. Le chiffre d'affaires au troisième trimestre a augmenté de quelque 26% sur un an, à 3,66 mds EUR. Hochtief en réalise quelque 83% à l'étranger. Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, les résultats d'Hochtief ressortent en nette baisse sur un an, en raison des grandes difficultés de la filiale australienne Leighton, qui ont eu un impact négatif de 50 M EUR sur les résultats de la maison-mère depuis janvier.

Sur neuf mois, le bénéfice d'exploitation d'Hochtief (EBITA) ressort en recul de 30,2% sur un an à 142,66 M EUR, tout comme le bénéfice imposable (-15,3% à 126,7 M EUR). En raison du changement de méthode comptable, le bénéfice net sur neuf mois affiche au contraire un bond de 272,7% sur un an à 35,4 M EUR.